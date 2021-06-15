وطنية
السيمو والعمري يلتحقان بالتجمع
نشطت حركة الترحال داخل الأحزاب، مع قرب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ثامن شتنبر المقبل، لتشمل أغلب الهيآت، خاصة من قبل البرلمانيين، الذين يبحثون عن ضمان ولاية جديدة، ولو بألوان أخرى. ولم يسلم حزب الحركة الشعبية، أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، من هذا الترحال، إذ قرر عدد من برلمانييه، ومسؤولين فيأكمل القراءة »
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