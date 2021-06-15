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الرياضة

الإفراج عن لجن عصبة دكالة الشاوية

منذ دقيقتين
أفرج المكتب المديري لعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم، عن اللجن المنضوية تحت لوائه، في اجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي. وأعلن المكتب أنه تم تكليف محمد السيبي برئاسة اللجنة التأديبية، وتم تعيين عبد الغني عماد رئيسا للجنة التحكيم وعبد الرحيم مقتريض رئيسا للجنة الاستئناف، ومصطفى منجي رئيسا للجنة الرئاسية وعبد الرحيمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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