سوق الصرف … تحسن قيمة الدرهم مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,27 في المائة أمام الدولار، وبقي مستقرا أمام الأورو، خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و9 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 4 يونيو الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 303,6 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 5,6 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 75,1 مليار درهم، منها 28,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و16,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 30,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 9 يونيو الجاري (تاريخ الاستحقاق 10 يونيو).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” تحسن بـ 0,7 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 9,5 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى نمو المؤشرات القطاعية لـ “للعقار” بـ 16,6 في المائة و”برامج الحاسوب والخدمات المعلوماتية” بنسبة 6,3 في المائة، و”الصناعات الغذائية” بنسبة 3,3 في المائة.

وفي المقابل، سجل المؤشران المرتبطان بقطاعي “الاتصالات” و”المناجم” تراجعا بنسبة 1,7 في المائة و 1,3 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع إلى 1,3 مليار درهم، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 249,9 مليون درهم .