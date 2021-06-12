صدور عدد جديد من مجلة القوات الملسحة الملكية

صدر حديثا عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية، خصص حيزا كبيرا من صفحاته للنشاط الملكي المتعلق بحفل تقديم التقرير العام حول النموذج التنموي، وكذا إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والمساعدة الانسانية المستعجلة لفائدة الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبرزت المجلة في عددها 403 أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مشيرة إلى أن جلالة الملك استقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.

كما سلطت المجلة الضوء على ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وأبرزت المجلة في افتتاحيتها لهذا العدد، أن هذا الورش الملكي، سيستفيد منه في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

وأضافت المجلة أن المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة يمضي قدما نحو التجسيد، مبرزة أنه بترؤس جلالة الملك في 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، لمراسم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يكون جلالته قد أعطى انطلاقة ورش اقتصادي واجتماعي كبير لضمان مستقبل مزدهر للمجتمع المغربي.

وتابعت المجلة أنه شهرا قبل ذلك، أطلق جلالة الملك ورشا اجتماعيا آخر لا يقل أهمية، مذكرة بأن جلالته ترأس في 14 أبريل 2021، بالقصر الملكي بفاس توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار مرتبطة بهذا المشروع المجتمعي الكبير الذي أعلن عنه في خطاب العرش لـ30 يوليوز 2020، وتهم توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة ابتداء بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

واعتبر كاتب الافتتاحية، أن هذه المشاريع تؤكد حرص جلالة الملك على صون كرامة المواطنين، وتعكس الحس الاجتماعي والانساني لجلالة الملك، الذي تتمحور رؤيته حول العنصر البشري وحقوقه غير القابلة للتصرف وكذا حول قيم الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

وأضافت المجلة، أن الحس الإنساني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شمل أيضا التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن قضيته، مشيرة إلى أن جلالة الملك كان أول قائد دولة يقوم بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة، تتكون من 40 طنا من المواد الغذائية والأدوية لفائدة الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، على إثر الاعتداءات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدانها المغرب بأشد العبارات.

وضمن ركن “الحياة في الجيش”، تقترح المجلة حوارا مع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

وخصصت هذه الفقرة أيضا حيزا هاما لاجتماع التخطيط النهائي لتمرين الأسد الافريقي 2021، الذي عقد بين ممثلي قوات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية على مستوى قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بأكادير من 22 إلى 30 مارس 2021، مع التعرف على مواقع التمرين.

كما تطرقت المجلة إلى إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لموافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني الشقيق.

كما سلطت المجلة الضوء، ضمن ركن “زوم” على احتضان الثانوية الملكية العسكرية بالقنيطرة يومي 5 و6 أبريل 2021، لمنتدى حول قضية الصحراء المغربية، من خلال برنامج اشتمل على ثلاث ورشات خصصت ل”سيادة المملكة على الصحراء”، و”السياسات العمومية في الصحراء المغربية”، و”الديناميات الجيو-سياسية والأمنية”، والتي أطرها ثلة من الأساتذة المرموقين والمتخصصين في القضية.