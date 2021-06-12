مجتمع
ربع قرن لإعادة إيواء مستفيدين
ما زال مستفيدون من برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ينتظرون الاستفادة من السكن لأزيد من ربع قرن، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وأكد أحد المنتظرين في تصريح لـ»الصباح» أن البرنامج يعود إلى 1993، عندما قررت السلطات المحلية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وكان من ضمن المستفيدين، لكنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا