وطنية
بوعياش تطلق عملية ملاحظة الانتخابات
فتح الباب لإيداع طلبات الاعتماد أمام الهيآت الوطنية والدولية قبل 22 يونيو أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات الخاصة بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، المقرر تنظيمها ما بين 8 شتنبر و5أكمل القراءة »
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