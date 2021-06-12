الرياضة
لقجع يواصل إجلاء أجانب الإدارة التقنية
استبعد إطارين في التكوين وأجل ملفا آخر وأعاد بومهدي يواصل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إبعاد الأطر الأجنبية من الإدارة التقنية الوطنية، خاصة المشتغلين بمديرية التكوين، رفقة الويلزي روبيرت أوشن، المدير التقني الوطني. وعلمت “الصباح”، أن الدور جاء على الإنجليزي جيرارد جونس والويلزي غريك غيل، بعد أنأكمل القراءة »
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