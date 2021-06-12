الصباح الفني
قالوا
راشد كتب الشيخ الأزهري مصطفى راشد تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “نجوم الفن والرياضة يصنعون البهجة، لكن الحضارة يصنعها العلماء، لذا تجد نجوم الغرب هم العلماء”. بهاوي كتب الفنان زهير بهاوي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “إذا لم يكن لديك شيء تعطيه للآخرين، فتصدق بالكلمة الطيبة، والابتسامة الصادقة،أكمل القراءة »
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