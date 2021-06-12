حوادث
تجميد عضوية رئيس بلدية تارجيست
عامل إقليم الحسيمة طالب بعزل الرئيس ونائبه ورفع دعوى قضائية ضدهما أمام المحكمة الإدارية أفادت مصادر مطلعة، أن عامل إقليم الحسيمة أصدر، أخيرا، قرارا بتجميد عضوية رئيس المجلس الجماعي لبلدية تارجيست (م. ب) وأحد نوابه (ن. ح)، بسبب ارتكابهما أعمالا مخالفة للقانون، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتخاب الأول رئيساأكمل القراءة »
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