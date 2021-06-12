وطنية
عبد النباوي: غض الطرف في المحاكم مرفوض
الرئيس المنتدب أكد أن الوقت لم يعد ملائما لمسؤولين قضائيين لا يضعون أهدافا لعملهم ولا يحددون معايير لقياس أدائهم قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المسؤول القضائي لاحظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة وإرادة صلبة وعزم لا يلين، فدوره هو نشر قيمأكمل القراءة »
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