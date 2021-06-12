افتتاحية
“جبهة الممانعة”
لن يصلح حال المغرب إلا بصلاح إدارته وقضائه، وصون حرمة قوانينه ودفن منطق “التعليمات” والهواتف إلى الأبد. فمهما أنجزنا من نماذج عالية الجودة، ودراسات وتشخيصات ومخططات وحلول وأفكار لامعة، سيبقى كل ذلك حبرا على ورق، في ظل وجود عقليات و”فئة” مازالت تعتقد أن المغرب والمغاربة خُلقوا من أجل إسعادها فقط.أكمل القراءة »
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