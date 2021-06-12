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النيابة العامة بسطات تنتقي المتابعات
تقنية ضم الشكايات تفضح مزاجية سلطة الملاءمة ومطالب بالتدخل عرى حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بسطات، استعمال وثائق مشبوهة لاحتلال عقارات الأجانب، تمهيدا للاستيلاء عليها، كما طرح استفهامات عديدة حول طريقة معالجة النيابة العامة لدى استئنافية سطات للشكايات المرفوعة إليها، ومآلها وغير ذلك مما له علاقة بتوجيه التهم. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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