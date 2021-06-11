الرياضة
بركان يتعثر من جديد
بنعلي: كثرة التوقفات تؤثر على المباريات سقط نهضة بركان في فخ التعادل بالميدان أمام ضيفه يوسفية برشيد، أول أمس (الأربعاء)، بالملعب البلدي، في مؤجل الدورة 21 من البطولة الوطنية. وكان يوسفية برشيد سباقا للتسجيل عن طريق اللاعب عبدالصمد نياني في الدقيقة 18 ، فيما استغل نهضة بركان النقص العددي فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل