حوادث
تأييد حبس مسؤول دركي اختلس ملايين
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، زوال أول أمس (الأربعاء)، الحكم بإدانة رئيس سابق لسرية الدرك بسيدي حرازم، بثلاث سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة لأجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة» بعد إعادة تكييف متابعته طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي. وحملت المتهم المتزوجأكمل القراءة »
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