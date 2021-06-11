الرياضة
خابة: العروض تحفزني على الاجتهاد
لو لم أكن لاعبا لأتممت دراستي بكلية الحقوق أكد حمزة خابة، مهاجم أولمبيك آسفي، أن الاجتهاد ومضاعفة وتيرة عمله ساهما في ارتفاع مستواه هذا الموسم، بعد الشهادات التي أكدها العديد من متتبعي كرة القدم الوطنية، وأن عدم استدعائه للمنتخب المحلي، يدخل في اختيارات المدرب الحسين عموتة، لكنه زاد من رغبتهأكمل القراءة »
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