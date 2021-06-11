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حوادث

30 سنـة لقاتـل مستخدمـة

منذ 54 ثانية
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، عقوبة المتهم بقتل مستخدمة بنادي مدرسة بأوطاط الحاج ببولمان، إلى 30 سنة سجنا نافذا بموجب قرار صدر الثلاثاء بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة، منذ إدراجه استئنافيا قبل شهر، بعد استئناف النيابة العامة ودفاع المتهم وعائلة الضحية القرار الابتدائي الذي قضى بسجنه 20 سنة.أكمل القراءة »


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منذ 54 ثانية
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