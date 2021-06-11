الرياضة
المرض يغيب الركادي عن اليوسفية
تخلف رشيد الركادي، مدرب أولمبيك اليوسفية، عن تداريب فريقه منذ الاثنين الماضي بسبب وعكة صحية ألمت به. وقال المدرب في اتصال هاتفي مع “الصباح” إن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ بعد المباراة التي خاضها فريقه أمام شباب قصبة تادلة، نهاية الأسبوع الماضي، وهو الشيء الذي عجل بزيارته إلى طبيب مختصأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل