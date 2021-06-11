الرياضة
“الماص” يهزم “الكوديم” ويخسر لخضر
خاض المغرب الفاسي مباراة ودية، أول أمس (الأربعاء)، أمام النادي المكناسي بالمركب الرياضي بفاس، استعدادا لاستئناف الدوري، فاز فيها بهدفين لصفر. ودارت المباراة في ثلاثة أشواط، بعد الاتفاق بين طاقم الفريقين، وسجل الهدف الأول عبد اللاي ديارا، فيما سجل يوسف الرميلي، الهدف الثاني. وتعرض لاعب “الماص” أيوب لخضر للإصابة، ليتأكدأكمل القراءة »
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