وطنية
بنعبد القادر يغضب كتاب الضبط
الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتهمه بالعداء المستحكم ضد كتابة الضبط أغضب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، كتاب الضبط التابعين للجامعة الوطنية للعدل، بعد أن أكد خلال جوابه بالبرلمان عن سؤال شفوي، بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، لمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، في شأن عدم إشراك هيأة كتابة الضبط في التعديلات التيأكمل القراءة »
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