اذاعة وتلفزيون
موسم جديد من “عادي جدا”
أعلن مقدم البرامج يسري المراكشي، تصوير موسم جديد من برنامجه “عادي جدا” والذي يبث على موقع “يوتوب”. وحقق الموسم الأول من البرنامج، نسب مشاهدة مهمة، إذ تطرق المراكشي من خلال حلقاته إلى أهم مواضيع الساعة، وعالجها بطريقة ساخرة، قبل أن يخصص الحلقات الأخيرة من الموسم الأول لاستضافة بعض الأسماء. ويدخلأكمل القراءة »
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