حوادث
الإطاحة بمروج مخدرات
تتبع تحركاته مكن من محاصرته بعد أن اتخذ من ضفاف أم الربيع فضاء لترويج بضاعته المحظورة أوقفت عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح التابعة لسرية الفقيه بن صالح، الأحد الماضي، مشتبها فيه بترويج المخدرات، بعد مراقبة لصيقة لم يدرك خلالها الموقوف، أنه يقضي الساعات الأخيرة خارج أسوار السجن، قبل أنأكمل القراءة »
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