وطنية
الداخلية تفقد الذاكرة
مقاطعات دون أرشيف ووثائق جماعية أتلفت بسبب الدمج والتقسيم منذ 2003 فجر منتخبون فضيحة كشفت فوضى التسيير الذي تغرق فيه البيضاء، وذلك بإظهار التلف الذي تعرض له أرشيف الجماعات السابقة، خاصة في عمالة مقاطعة عين الشق التي تسبب استهتار المنتخبين فيها في إعدام وثائق منطقة سيدي معروف أولاد حدو فيأكمل القراءة »
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