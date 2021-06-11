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الرياضة

مليونا أورو لتسريح اليميق

منذ 53 ثانية
حدد بلد الوليد الإسباني مليوني أورو مقابل بيع عقد مدافعه جواد اليميق خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. ويدرس الفريق الإسباني عروضا من أندية إسبانية وإيطالية، من أجل التخلي عن الدولي المغربي، في ظل عجز إدارة ناديه عن الاحتفاظ بأبرز المحترفين الأجانب، بعد نزوله إلى الدرجة الثانية. وكشفت تقارير إعلامية أن تورينوأكمل القراءة »


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منذ 53 ثانية
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