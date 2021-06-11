الصباح الفني
مغربيات في سباق أفضل “فنانة عربية”
فنانون تمكنوا سابقا من خطف جوائز «موريكس دور» منهم أمير ولمجرد دخلت ستــــة فنانات مغربيات في منافسة، مع فنانات عربيات للظفر بجائـــزة أفضــــل فنانة عربية لسنة 2021، وذلك ضمن مسابقة الموريكس دور. واختارت إدارة المسابقة سميرة سعيد، وأسماء المنور، ودنيا بطمة، وسلمى رشيد، وابتسام تسكت وحنان لخضر، التي اختفت عنأكمل القراءة »
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