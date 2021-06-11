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التامك للمرزوقي: وقعتم ضحية تضليل

منذ 57 ثانية
قفزتم على ملف قضائي مفتوح من قبل قضاء مستقل ودستم على حقوق الضحايا إلى السيد المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية تحية طيبة، وبعد: لا أخفيكم سرا أنني أكتب إليكم اليوم هذه الرسالة وأنا تحت وقع المفاجأة بعد اطلاعي على التدوينة المنشورة على صفحتكم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتيأكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية
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