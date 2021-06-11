الصباح الفني
الخطيب تفقد ابنتها
غيب الموت، مطلع الأسبوع الجاري، ابنة الممثلة المغربية نجاة الخطيب، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان دام سنتين. وأعلنت الممثلة نجاة الخطيب عن خبر وفاة ابنتها، في تدوينة عبر حسابها الشخصي بفيسبوك، قائلة، “قرة عيني روحي غادرتنا اليوم، أدعو لها بالرحمة إنا لله وإنا إليه راجعون”. وسبق لنجاة الخطيبأكمل القراءة »
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