الصباح الفني
عرض جديد لـ “شاطارا”
سيحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يوم ثامن عشر يونيو الجاري العرض الأول للمسرحية الجديدة بعنوان “شاطارا” لفرقة ثفسوين بالحسيمة، والتي تولى إخراجه أمين ناسور. وتعتبر “شاطارا” ثمرة شراكة بين فرقة ثفسوين والمسرح الوطني محمد الخامس خلال الموسم المسرحي 2019 و2020، والتي حالت ظروف الجائحة دون تقديمها في الموعد السابقأكمل القراءة »
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