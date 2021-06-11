حوادث
اعتقال سارق مستوصف بأولاد افرج
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد أفرج التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أول أمس (الأربعاء)، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ، متهما باقتحام وسرقة المستوصف الصحي بجماعة «الشعيبات» التابع لقيادة أولاد حمدان إقليم الجديدة. وعلمت «الصباح» أن الموقوف شاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة عديم السوابق،أكمل القراءة »
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