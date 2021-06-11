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حوادث

اعتقال سارق مستوصف بأولاد افرج

منذ 56 ثانية
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد أفرج التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أول أمس (الأربعاء)، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ، متهما باقتحام وسرقة المستوصف الصحي بجماعة «الشعيبات» التابع لقيادة أولاد حمدان إقليم الجديدة. وعلمت «الصباح» أن الموقوف شاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة عديم السوابق،أكمل القراءة »


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منذ 56 ثانية
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