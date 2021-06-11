الرياضة
الوداد يعود إلى “طاس” في 15 يونيو
الفريق يواجه مدربه السابق جيرار بشأن المستحقات حددت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” 15 يونيو الجاري، موعدا للنظر في نزاع الوداد ضد المدرب الفرنسي ريني جيرار، الذي أقاله الفريق، دون حصوله على مستحقاته المالية. ورفض المدرب الفرنسي قرار غرفة النزاعات داخل “فيفا” بشأن مستحقاته العالقة، وقرر اللجوء إلى “طاس”، مطالبا بأزيدأكمل القراءة »
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