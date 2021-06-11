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حوادث

قافلة الصحراء المغربية بسجن الحسيمة

منذ 5 دقائق
احتضن السجن المحلي بالحسيمة، الثلاثاء الماضي، فعاليات القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية، المنظمة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار «القضية الوطنية : انتماء واعتزاز». وشهد اليوم الأول من فعاليات هذه القافلة التي انطلقت من السجن المحلي، في اتجاه سجن الداخلة ومرورا ب18 مؤسسة سجنية بالمملكة،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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