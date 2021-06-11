حوادث
قافلة الصحراء المغربية بسجن الحسيمة
احتضن السجن المحلي بالحسيمة، الثلاثاء الماضي، فعاليات القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية، المنظمة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار «القضية الوطنية : انتماء واعتزاز». وشهد اليوم الأول من فعاليات هذه القافلة التي انطلقت من السجن المحلي، في اتجاه سجن الداخلة ومرورا ب18 مؤسسة سجنية بالمملكة،أكمل القراءة »
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