الأولى
قائد “يسلخ” دركيا
تعرض مسؤول دركي لاعتداء شنيع، أول أمس (الأربعاء)، داخل مقر مقاطعة ببني يخلف التابعة لعمالة المحمدية، من قبل قائدها وأعوانه، بسبب التماطل في تسليمه وثيقة إدارية. وأصيب الدركي، وهو نجل ضابط كبير في الجهاز نفسه، برضوض بعد تعرضه لاعتداء، كما كان ضحية إهانة من قبل القائد، الذي أغفل وضع الرقمأكمل القراءة »
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