الصباح الفني
البهـاوي “يدافـع” عـن وطنيتـه
خرج المغني زهير البهاوي عن صمته للرد على الذين شككوا في وطنيته، حسب قوله. وكتب البهاوي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لإبعاد هذه التهمة، قبل أن يكشف بعض تفاصيل حياته قبل ولوجه عالم الشهرة. وقال البهاوي في التدوينة ذاتها، والتي تداولتها الكثير من الصفحات على “إنستغرام”،أكمل القراءة »
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