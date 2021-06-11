بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الارتفاع متأثرة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي، الذي تقدم بنسبة 0,37 في المائة محققا 12.419,34 نقطة.

فعلى بعد دقائق من افتتاح الجلسة، سجل MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,43 في المائة، مستقرا في 1.018,82 نقطة، في الوقت ذاته قفز ماديكس الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة زائد 0,38 في المائة، إلى 10.098,53 نقطة.

ومن جانبه، ربح المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” 0,25 في المائة مسجلا 927,46 نقطة.

وعلى صعيد القيم، حققت كل من فيني بروسيت وأليانس أقوى ارتفاع هذا الصباح (زائد 3,99 في المائة)، متقدمتين على الدجى الإنعاش الضحى (زائد 3,97 في المائة).

في المقابل، تراجعت سنيب بنسبة 3,45 في المائة، متبوعة بكل من أوطو هال بنسبة ناقص 1,06 في المائة، والتجاري وفابنك بناقص 0,89 في المائة.