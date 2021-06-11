الصباح الفني
براني ضد التنمر
كشفت الفنانة كوثر براني عن معاناتها مع ظاهرة التنمر التي وصفتها ب”الظاهرة العالمية”، بسبب زيادة وزنها في إحدى الفترات، وأكدت أن منصات التواصل الاجتماعي كان لها الدور الأبرز في انتشار هذه الظاهرة. وأوضحت براني، في تصريحات صحافية أعادت بثها في صفحات “أنستغرام”، أن دخولها مجال الاستثمار من خلال افتتاحها لمركزأكمل القراءة »
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