الصباح الفني
بهلول عالق ببيروت
مازال الممثل هشام بهلول عالقا ببيروت، في انتظار استئناف الرحلات إلى البيضاء، حسب ما أكده في رسالة نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام”. وقال هشام بهلول “اتجهت إلى مطار بيروت ليلة الاثنين 7 يونيو الجاري، لأخذ الطائرة المتجهة إلى البيضاء عن طريق الدوحة، لكن المسؤولة عن تسجيل المسافرين على الخطوطأكمل القراءة »
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