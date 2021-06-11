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شلبي في “الجريمة” تنشغل الممثلة المصرية منة شلبي باستكمال تصوير الفيلم السينمائي “الجريمة”، بعد أن توقف إنجازه في رمضان لانشغالها بتصوير مشاهدها بالجزء الثاني من مسلسل “ليه لا”. ويشارك منة في بطولة فيلم “الجريمة”، الممثل المصري أحمد عز، تحت إدارة المخرج المصري شريف عرفة. أما عن الجزء الثاني من مسلسلأكمل القراءة »
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