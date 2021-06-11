خاص
صندوق الإيداع والتدبير يستثمر 7800 مليار
زغنون المدير العام كشف مخططات المجموعة لمواكبة مشاريع الإقلاع الاقتصادي عرض عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المقاربة الجديدة التي اعتمدها الصندوق من أجل الاستجابة للرهانات الكبرى للمغرب، المتمثلة أساسا في تدعيم النمو، من خلال رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتسريع وتيرة التحول الهيكلي بمواكبة قطاعات وأنشطة اقتصاديةأكمل القراءة »
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