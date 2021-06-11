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خاص

صندوق الإيداع والتدبير يستثمر 7800 مليار

منذ دقيقتين
ودائع بـ 138 مليار درهم وصلت ودائع صندوق الإيداع والتدبير، خلال السنة الماضية، إلى 138 مليار درهم، ويتوفر على أموال ذاتية بقيمة إجمالية في حدود 18 مليار درهم، وحققت المجموعة حصيلة إجمالية موطدة وصلت إلى 296 مليار درهم، وساهمت في الموارد الضريبية، خلال عشر سنوات الأخيرة، بمبلغ 11.4 مليار درهم، وتمتلك 7.4 في المائة من سوق سندات الخزينة.
زغنون المدير العام كشف مخططات المجموعة لمواكبة مشاريع الإقلاع الاقتصادي عرض عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المقاربة الجديدة التي اعتمدها الصندوق من أجل الاستجابة للرهانات الكبرى للمغرب، المتمثلة أساسا في تدعيم النمو، من خلال رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتسريع وتيرة التحول الهيكلي بمواكبة قطاعات وأنشطة اقتصاديةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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