الصباح الفني
الجاي يقدم “قواعد العشق الأربعون”
عمل مسرحي مستلهم من رواية الكاتبة التركية إليف شافاق يقدم الفنان والمخرج، حسن الجاي، يوم 24 يونيو الجاري، بمسرح محمد الخامس بالرباط، عرضه الفني “قواعد العشق الأربعون” المستلهم من الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة التركية الشهيرة إليف شافاق. ويأتي هذا العرض في إطار البرنامج الجديد لمسرح محمد الخامس بعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل