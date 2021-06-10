الصباح الفني
رضا في أغنية بإيقاعات “كناوة”
اختار الفنان محمد رضا أن يكون جديده الفني خلال الفترة المقبلة عملا غنائيا على إيقاعات موسيقى “كناوة”، التي تحظى باهتمام شريحة واسعة من الجمهور سواء داخل المغرب أو خارجه. وبدأ الفنان محمد رضا في الترويج لعمله الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها “إنستغرام”، إذ دعا جمهورهأكمل القراءة »
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