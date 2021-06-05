وطنية
برلمانيون يلتحقون بالتجمع بجهة فاس
قرر أحمد شوكي، البرلماني المطرود من الأصالة والمعاصرة، الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار، وتعزيز جهود الحزب بإقليم بولمان. وأفادت مصادر “الصباح”، أن التحاق شوكي الأب بالتجمع، بعد تجربة برلمانية في “البام” سيدعم الجهود التي يقودها محمد شوكي، الابن، الذي غادر، في وقت سابق، “البام”، ليعين منسقا جهويا للتجمع بجهة فاسأكمل القراءة »
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