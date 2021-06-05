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“في زاوية أمي” أفضل وثائقي بإيطاليا
توج الفيلم الوثائقي “في زاوية أمي” للمخرجة أسماء المدير، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان “إنه واقعي” بإيطاليا. ويتناول “زاوية أمي”، الذي يعد أحدث الأعمال من توقيع المخرجة أسماء المدير، رحلة ذاتية من خلال بحثها عن ذكرى والدتها بعد عثورها على صورة قديمة عبارة عن بطاقة بريدية لإحدى القرىأكمل القراءة »
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