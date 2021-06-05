ملف الصباح
بنعبد الله: ليس قرآنا منزلا
منيب قالت إنه لم يتطرق إلى الاختلالات السياسية الكبرى ولم يستمع إلى صوت الحراك الشعبي تباينت مواقف الأحزاب من التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، الذي رفعته اللجنة المكلفة بالعمل عليه، أخيرا، إلى جلالة الملك محمد السادس. ففي الوقت الذي قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته ستقوم بدراسة التقريرأكمل القراءة »
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