الرياضة
آسفي يبحث عن مباراة إعدادية
أكد مصدر مسؤول بأولمبيك آسفي أن المشرف العام سعيد شيبا طلب البحث عن مباراة إعدادية ثانية نهاية الأسبوع المقبل، بعد مواجهة نهضة الزمامرة اليوم (السبت). وكشف المتحدث نفسه أن مسيري الفريق يجرون اتصالات مع مجموعة من فرق القسم الأول، بهدف الاتفاق على إجراء هذه المواجهة استجابة إلى رغبة الطاقم التقني.أكمل القراءة »
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