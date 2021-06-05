ملف الصباح
النموذج التنموي… المستحيل ممكن
مقترحات وتوصيات طموحة لا يمكن تطبيقها إلا في ظل استعادة الثقة في المؤسسات وانخراط المواطن قبل النموذج التنموي الجديد، عرف المغرب نماذج أخرى عديدة، كان الهدف منها تنمية البلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة والقطع مع الممارسات القديمة للسلطة والريع، لعل أشهرها تقرير الخمسينية، الذي كان طموح مقترحاته، أكبر منأكمل القراءة »
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