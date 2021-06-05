اذاعة وتلفزيون
لأول مرة… فيلم مغربي في “كان”
“علّي صوتك” لنبيل عيوش تدور أحداثه بسيدي مومن اختارت إدارة مهرجان “كان” السينمائي الفيلم الروائي الجديد لنبيل عيوش “علّي صوتك” للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ليصبح أول فيلم مغربي في تاريخ المهرجان ينافس على جائزة السعفة الذهبية المرموقة. والفيلم من إنتاج مؤسسة “عليان للإنتاج”، ومؤسسة ” Lesأكمل القراءة »
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