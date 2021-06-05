افتتاحية
برامج ذكية
سيكون من الصعب الاستمرار في الكذب على المغاربة بداية كل خمس سنوات، أو غسل أدمغتهم بالشعارات “الرنانة”، والحشو والكلام “الغليظ” الذي لا يؤدي في النهاية إلا إلى مزيد من الكوارث والعاهات في الدولة والمجتمع والاقتصاد والتنمية. في عصر الوضوح والسماوات المفتوحة والانفتاح والثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتقنية الهائلة التي مست جميعأكمل القراءة »
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