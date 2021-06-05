ملف الصباح
في مرآة مواقع التواصل الاجتماعي
تباينت مواقف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حول النموذج التنموي الجديد. طرف هلل له واعتبره خريطة طريق من أجل مغرب جديد، في حين شكك آخرون في نجاحه على أرض الواقع، واعتبروه مجرد اجترار لنماذج سابقة تم “التطبيل لها” ، وفي الأخير تم الإقرار بفشلها. الملاحظ أن عدد المتفائلين بالنموذج التنمويأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل