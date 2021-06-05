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ملف الصباح

في مرآة مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 27 ثانية
تباينت مواقف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حول النموذج التنموي الجديد. طرف هلل له واعتبره خريطة طريق من أجل مغرب جديد، في حين شكك آخرون في نجاحه على أرض الواقع، واعتبروه مجرد اجترار لنماذج سابقة تم “التطبيل لها” ، وفي الأخير تم الإقرار بفشلها. الملاحظ أن عدد المتفائلين بالنموذج التنمويأكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية
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