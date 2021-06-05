الرياضة
الإدارة التقنية تستنجد بالإدريسي
المدير التقني للجيش اتفق مع مسؤولي الفريق على عدم تجديد العقد أعاد فتحي جمال، المشرف على المنتخبات الوطنية الصغرى، عبد الله الإدريسي، المدير التقني للجيش الملكي، إلى المنتخبات الصغرى، لتدريب إحدى الفئات. وعلمت “الصباح” أن فتحي جمال ارتأى إعادة الإدريسي إلى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بعد أن قادهأكمل القراءة »
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