حوادث
إحبـاط “حريـك بجيـت سكـي” بالحسيمـة
أحبطت دورية تابعة لخفر السواحل، الأربعاء الماضي، محاولة للهجرة السرية انطلاقا من سواحل إقليم الحسيمة، على متن دراجة مائية من نوع “جيت سكي”. وكشف مصدر مطلع أن زورقا تابعا للبحرية الملكية اعترض الدراجة المائية، على متنها شخصان كانا يحاولان الإبحار بها نحو السواحل الجنوبية لإسبانيا. وجرى إيقاف المعنيين بالأمر ونقلهماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل