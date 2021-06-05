ملف الصباح
هـوة بـين النـص والواقـع
الغلوسي دعا إلى استرجاع الثقة في الفاعل العمومي وتعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد شخص تقرير النموذج التنموي، عوائق ضمنها غياب الانسجام بين الرؤى والسياسات، والشعور بضعف الحماية القضائية، وكذا الهوة بين الواقع الاجتماعي والقوانين. وهي نواقص طالما تحدث عنها فاعلون حقوقيون ودقوا ناقوس الخطر بشأنها. ويؤكد محمد الغلوسي، المحامي ورئيسأكمل القراءة »
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